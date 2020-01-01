رئيس ديوان المستشارية الألمانية لا يستبعد إقامة مراسم تأبين لوفيات كورونا

قال هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، إن من الممكن أن تقيم الدولة مراسم لتأبين وفيات كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال وزير شؤون ديوان المستشارية في رد على سؤال حول هذا الموضوع:" نعم، فمع كل السعادة بتدني أعداد الإصابات، علينا أن نبعث أيضا بإشارة تفيد بعدم نسيان المتوفين".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه يرى أن هذا الأمر مهم للغاية " وأشعر أنه سيكون بمثابة إشارة جيدة على نهاية الجائحة، أن نسلط الضوء على مثل هذا التذكار على سبيل التكريم".

ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ، فإن عدد وفيات كورونا في ألمانيا وصل حتى الآن إلى أكثر من 9000 حالة.

كانت إسبانيا أقامت يوم الخميس الماضي مراسم لتأبين أكثر من 28 ألف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا.

وأعرب براون عن اعتقاده بأن الوضع الحالي لكورونا إيجابي، وقال "في الوقت الحالي، يمكن القول إننا في ألمانيا سيطرنا على كورونا، لكن هذا موقف آني، فالفيروس لا يزال موجودا في البلاد".

وحث براون على الارتداء الإجباري للكمامة في المواصلات العامة وفي أماكن التسوق، وقال: "الارتداء الإجباري للكمامة يمثل تدخلا ضئيلا نسبيا في حقوق المواطنين، كما أنه فعال".

وقال براون إنه يعتبر أن الحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامة لا يزالان من وسائل الحماية الأساسية "ولاسيما في الأماكن المغلقة"، ولفت إلى أنه لا يمكن العودة إلى الحالة الطبيعية إلا بعد توافر مصل.

واختتم براون تصريحاته بالقول إن "العديد من الأمصال يجري اختبارها سريريا، وأنها تعطي مرضى الاختبارات مناعة، وأنا متفائل بأنه سيكون لدينا مصل آمن في مطلع العام، لكن لا أحد يستطيع أن يعد بذلك".