محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات بمركز الوقف لمتابعة سير الأعمال

تفقد محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مدينة "الوقف" للوقف على سير الأعمال والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجدول الزمني.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة والتي ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي سوف تخدم قريتي المراشدة والقلمينا بمركز الوقف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والكهروميكانية وتجري حاليا أعمال التشغيل التجريبي للمحطة.

وأوضح الداودي، أن محطات الصرف الثلاثية هي الأولى من نوعها في قنا والتي ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها في الزراعة وذلك لتفادى أي أزمات مستقبلية تتعلق بنقص المياه.

كما تابع سير العمل بالمزرعة التي يتم زراعتها من خلال مياه الروبة لمحطة مياه مدينة الوقف، وتقع المزرعة على مساحة 30 فدانا مقسمة إلى 11 حوضا زراعيا يتم زراعتها عن طريق نظام ري متكامل بتكلفة تصل إلى حوالي 10 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ، مخبزا لإنتاج العيش البلدي بمركز الوقف للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والتعرف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المخابز.

وشدد الداودي على أهمية توفير رغيف الخبز بالجودة المطلوبة لكل المواطنين باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن، مؤكدا أن الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز مستمرة لضبط عملية إنتاج الخبز وفقا للمواصفات المقررة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.

وتفقد المحافظ أيضا منفذ السلع الغذائية والاستهلاكية التابع للوحدة المحلية لمركز الوقف والذي يقوم بعرض منتجات مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة من اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وغيرها ويتم عرضها على المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء على محدودي الدخل.