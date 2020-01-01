طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشعوب العربية «بمقاطعة المنتجات التركية ومنع التعاون مع تركيا؛ لانتهاكها الأراضي العربية في ليبيا وسوريا والعراق»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «آن الأوان أن يكون هناك جيش عربي موحد لحماية الأراضي العربية، فلسنا أقل من حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن «من واجب مصر نحو ليبيا أن تحميها، حيث كان هناك دور لكتائب ليبيبة خلال حرب أكتوبر عام 1973»، متابعًا أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لا يهدد فقط الدول العربية، بل يهدد أيضًا قبرص واليونان ويقوم بأعمال «قرصنة» في البحر المتوسط».

وذكر أن جميع الدول العربية تلفظ الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، معبرًا عن تقديره لقرار حل التنظيم في الأردن وإقالة وزراء حركة النهضة في تونس.