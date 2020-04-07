بكري: عرض تعديل وزاري يشمل وزير الإنتاج الحربي على النواب اليوم

قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إنه من المقرر أن يُعرض على مجلس النواب اليوم تعديل وزاري يشمل وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأضاف «بكري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، أن «المرشح لمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي هو محمد أحمد مرسي خلف الله، مدير الهيئة العربية للتصنيع».

ويؤدي اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الحالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعدما وقع عليه الاختيار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفاً للفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى قبل عدة أيام، وذلك بحسب مصادر مُطلعة.

وعمل مرسي، مديراً لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقاً، ومساعداً لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديراً عاماً للهيئة العربية للتصنيع في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.