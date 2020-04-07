بكري: عرض تعديل وزاري يشمل وزير الإنتاج الحربي على النواب اليوم

قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إنه من المقرر أن يُعرض على مجلس النواب اليوم تعديل وزاري يشمل وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وأضاف «بكري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، أن «المرشح لمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي هو محمد أحمد مرسي خلف الله، مدير الهيئة العربية للتصنيع».
ويؤدي اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الحالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعدما وقع عليه الاختيار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفاً للفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى قبل عدة أيام، وذلك بحسب مصادر مُطلعة.
وعمل مرسي، مديراً لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقاً، ومساعداً لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديراً عاماً للهيئة العربية للتصنيع في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.