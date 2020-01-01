اليمن يؤكد موقفه الداعم لمصر في حماية أمنها القومي وحماية حصتها في مياه النيل

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك علي موقف اليمن الداعم لمصر في حماية أمنها القومي ودعم مبادرة مصر للحل السياسي في ليبيا، وكذا حماية حصتها في مياه النيل وجهودها للتوصل إلى حل في قضية سد النهضة.. موضحا أن اليمن ستكون دوما إلى جانب أشقائها في مصر في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، مساء اليوم أن ذلك جاء علي هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للقاهرة رئيس الوزراء اليمني، والتي التقي خلالها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية وآليات تطوير العمل المشترك في مختلف المجالات، بما يتوازى مع العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأيضا استعراض المواقف إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف المشتركة تجاهها وتطابق وجهات نظر البلدين حولها .

وأشارت الوكالة اليمنية أن الدكتور معين عبدالملك، نوه خلال لقاءه بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بما أنجزته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتجربتها المتميزة في مجالات التنمية والبنية التحتية.. مشيرا إلى الدور المعول على الأشقاء في مصر في مرحلة التعافي في اليمن كعادتها عبر التاريخ في دعم الشعب اليمني.