تمديد فترة انعقاد القمة الأوربية الخاصة الأحد

(د ب أ

أنهى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثاني من المناقشات الساخنة في وقت متأخر من مساء السبت دون التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي المشتركة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكنهم وافقوا على خوض يوم أخر من المفاوضات.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الحكومات الـ 27 ظهر اليوم الأحد(1000 بتوقيت جرينتش) لإجراء مزيد من المحادثات، بزيادة يوم إضافي عما كان مقررا.

وقال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المداولات في مرحلة مهمة ولا يمكن القول ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل غدا".

وأضاف المصدر "لكن الأمر يستحق مواصلة العمل لأن هناك استعدادا واسعا بين الدول الأعضاء لايجاد حل".

وفي محاولة لكسر الجمود الذي تطور بعد محادثات ماراثونية استمرت 14 ساعة في اليوم الأول من قمة بروكسل، قدم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اقتراحا جديدا يوم السبت من أجل حزمة الانتعاش المخطط لها بقيمة 750 مليار يورو.

وبعد أسابيع من المشاورات المحمومة وبعض الانتقادات الصاخبة، قام المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي بتغيير تركيبة حزمة التحفيز، واقترح أن يقوم الصندوق بدفع بمبلغ 450 مليار يورو على شكل منح و300 مليار يورو على شكل قروض.