المبعوث الأممي الخاص لسوريا يطلع مجلس الأمن الدولي اليوم على نتائج اتصالاته مع الأطراف المعنية

يطلع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، اليوم، على نتائج اتصالاته مع الأطراف الدولية الفاعلة المعنية بالملف السوري، وذلك خلال جلسة تشاورية يعقدها المجلس، اليوم الاثنين، حول الوضع السياسي في سوريا عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبعوث الأممى الخاص لسوريا جيير بيدرسون سيطلع المجلس في جلسة، اليوم، على نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وكذلك اتصالاته مع تركيا وروسيا وقوى المعارضة السورية وهي الاتصالات التي جرت على هامش اجتماعات وزارية للتحالف الدولي لمناهضة (داعش) التي شارك فيها واستضافتها إيطاليا في الثامن والعشرين من يونيو الماضي.

وسيطلع المبعوث الأممي مجلس الأمن على مواقف دول إعلان أستانة التي خلص إليها خلال مشاركته في اجتماعات دور الانعقاد السادس عشر لدول إعلان أستانه، الذي استضافته جمهورية كازخستان يومي السابع والثامن من شهر يوليو الجاري، ومواقفهم تجاه مقترحاته لتعميق وتسريع الحوار السياسي حول سوريا في المرحلة القادمة، وفق جداول زمنية واضحة ومحددة "تشكل منهجية جديدة للتعاطي مع الملف السوري"، مبديا استعداده لطرح هذا الأمر على دورة الانعقاد السادسة في اجتماعات "اللجنة الدستورية" المقترح عقدها في جينيف برعاية أممية في أغسطس القادم إذا وافق أعضاء المجلس على ذلك.

وتعد جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم هي الأولى بعد جلسة التاسع من الشهر الجاري، والتي تمت فيها المصادقة على القرار رقم 2585 بتمديد مهمة الأمم المتحدة الإغاثية في معبر (باب الهوى) الواقع على الحدود التركية السورية لمدة ستة أشهر تنتهي في يناير 2022 قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر جديدة تنتهي في العاشر من يوليو 2022، على ضوء ما سيتحقق من إنجاز في فترة التمديد الأولى، وذلك إذا طلب الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس بضرورة إجراء تمديد جديد في تقريره، الذي من المقرر أن يقدمه إلى المجلس بحلول يناير 2022 قبيل انتهاء أشهر التمديد الستة الأولى.

وتعكس اجتماعات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، اليوم، رغبة أعضاء المجلس في إحراز تقدم على الملف السوري عبر آلية "الجلسات التشاورية المغلقة" التي توفر مناخا إيجابيا لإجراء نقاشات تتسم بالصراحة، وهو ما يراه المبعوث الأممي "الأسلوب الأمثل للبناء على الروح الإيجابية التي تولدت في التاسع من يوليو الجاري، وأدت إلى تمديد العمل باتفاق معبر (باب الهوى) بتوافق تام من كل الأطراف".

وكان المبعوث الأممي لسوريا جيير بيدرسون لعب دورا رئيسيا في إنجاح بناء توافق حول تجديد مهمة العمل الأممية وفق اتفاق معبر (باب الهوى) وذلك في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، واستمعت إلى رؤيته الداعية إلى ضرورة بناء "أرضية مشتركة تحظى بالتوافق الدولي لمعالجة الملف السوري".

وأكدت مصادر في مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعمل في المرحلة القادمة على دفع المسار السياسي حول الوضع في سوريا تنفيذا للقرار الأممي الصادر في 18 ديسمبر 2015 برقم 2245 الذي ينص على وجوب تأسيس دستور ومنظومة انتاخبية جديدة في سوريا تحت إدارة وإشراف أممي.