 إسعاف كفرالشيخ يرفع حالة الطوارئ ويدفع بـ100 سيارة مجهزة بالأطقم الطبية - بوابة الشروق
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إسعاف كفرالشيخ يرفع حالة الطوارئ ويدفع بـ100 سيارة مجهزة بالأطقم الطبية

محمد نصار
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 11:04 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 11:04 م

أعلن مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم، وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، وذلك من خلال الدفع بـ100 سيارة إسعاف مجهزة بكل الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجل للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

كما رفع مرفق هيئة الإسعاف بكفر الشيخ درجة الاستعداد داخل أكثر من 52 نقطة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة، إضافة إلى النقاط الرئيسية، وتأمين المصايف والحدائق والطرق السريعة وتأمين صلاة العيد، كما خصص مرفق إسعاف كفر الشيخ 8 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقى أي بلاغات على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات مدربه على التواصل وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة العمليات الرئيسية محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.

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