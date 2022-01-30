ضبط نحو 500 مهاجر غير شرعي في ليلة واحدة على السواحل التونسية

أعلن متحدث باسم الحرس البحري التونسي اليوم الإثنين ،عن ضبط نحو 500 مهاجر غير شرعي على سواحل البلاد في رحلات سرية خلال ليلة واحدة.

وأفاد المتحدث حسام الجبابلي في بيانات نشرت اليوم الاثنين أن وحدات الحرس البحري أحبطت 37 عملية اجتياز للحدود البحرية ليل الأحد-الإثنين في عدة مناطق على طول السواحل.

وأضاف الجبابلي أنه تم نجدة وإنقاذ 455 شخصا، من بينهم 289 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويسعى مهاجرون من تونس ودول أجنبية، إلى عبور البحر على متن قوارب صغيرة نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر جزيرتي لامبيدوزا وصقلية الإيطاليتين من أجل فرص حياة أفضل.

وعلى الرغم من حوادث الغرق الجماعية المتكررة التي شهدتها السواحل التونسية هذا العام، تسير عمليات الهجرة غير الشرعية بوتيرة أكبر في فصل الصيف مع استقرار العوامل المناخية.

وأعلن الجبابلي في وقت سابق أن أكثر من تسعة آلاف مهاجر غير شرعي تم ضبطهم خلال النصف الأول من هذا العام حتى حزيران/يونيو الماضي، في مقابل ما يفوق 20 ألف مهاجر خلال عام 2021 بأكمله.