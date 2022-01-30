ميدو يوجه نصيحة إلى مصطفى محمد

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وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي، بشأن وجهته المقبلة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أكدت في الساعات الماضية، أن نادي نانت الفرنسي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد، خلال الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي، نانت فريق كبير ومُصدر للاعبين المميزين دوما».

وعن روي فيتوريا قال: «أتمنى أن يكون حضوره لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، دافعا كبيرا بالنسبة للاعبي قطبي الكرة المصرية»

وختم حديثه قائلا: «فيتوريا مدرب مميز وقادر على تحقيق النجاحات مع منتخب مصر الوطني».