عضو بالغرف التجارية: نستورد قطع غيار للسيارات بـ600 مليون دولار في السنة

أكد المهندس شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، أن السوق المصرية تعاني من نقص قطع غيار السيارات منذ حوالي سنتين بسبب جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار، مشددا على أهمية توفير قطع غيار السيارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن قطع الغيارات ضرورة للحفاظ على البيئة وأمن وسلامة السيارات، مشيرا إلى أننا نستورد 98% من قطع الغيار للسيارات وننتج 2% فقط.

وتابع: "نعانى من العجز في قطع الغيار، وهناك عجز شديد في توريد الشحنات المطلوبة واللي زود العجز ارتفاع سعر الدولار"، موضحا أن المصانع العالمية كانت تعمل بـ25% من طاقتها.

واستطرد: "نستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات في السنة، والقرارات الأخيرة للبنك المركزي بخصوص الاستيراد من الخارج فاقمت من أزمة قطع غيار السيارات".