 التعليم يعلن عقوبات واقعة الغش أثناء امتحان الفيزياء للثانوية العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم يعلن عقوبات واقعة الغش أثناء امتحان الفيزياء للثانوية العامة

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 9:13 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم بإلغاء جميع امتحانات الدور الأول الطالب المشارك في واقعة الغش بامتحان الفيزياء للثانوية العامة، وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام، مع احتساب عام الحرمان عام رسوب، ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني وذلك بعد نتيجة التحقيقات التي تمت لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص رئيس اللجنة تم خصم شهرين مع حرمانه من عمل الامتحانات لمده ٥ أعوام من قبل وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة لولي الأمر تم تحويله للنيابة العامة كذلك تم تحويل الطالب ورئيس اللجنة في ذات الشأن.

وتابعت أنه تم ضبط أقل من ٩٠ حالة غش من ٧ مليون امتحان تم انعقادهم وهو ما يعني نسبة ١ من ١٠٠ ألف.

ووجهت الوزارة الشكر لوزارة الداخلية وكافة الاجهزة المعنية وتؤكد ان ما تم عرضه هو حالة فردية.

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