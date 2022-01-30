أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.



وأكد على توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري؛ نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري، بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد؛ لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.



وصرح المحافظ "طبقا لتقرير الري"، بأنه تم الانتهاء من تبطين 517.843كم بتكلفة مليار و233 مليونا و663 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونا و384ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فدانا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فدانًا باعتمادات تقدر بـ2 مليار و311 مليونا و 384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 18 يوليو الجاري.