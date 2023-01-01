ضياء رشوان: قرار العفو الرئاسي عن الباقر وباتريك يوفر أجواء إيجابية للحوار الوطني

أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بالقرار الرئاسي المتعلق بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن قرار العفو الرئاسي، أكد الثقة الكاملة في اهتمام الرئيس السيسي وحرصه، على توفير الأجواء الإيجابية كافة؛ من أجل إنجاح الحوار الوطني، مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار له تجربتين مع الرئيس وفاجئهم فيها بسرعة في الاستجابة.

وذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع توصية بالإجماع للرئيس بمد الإشراف القضائي لمدة أخرى على كل الانتخابات في مصر، والتي استجاب لها في 24 ساعة، وهو الأمر نفسه الذي حدث بعد إصدار المجلس بيان مناشدة للرئيس عقب الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي؛ بالإفراج عنه إعمالًا للصلاحيات الدستورية له وبالفعل استجاب خلال 24 ساعة، الأمر الذي يعكس المتابعة السريعة والعاجلة لكل ما يرفع من الحوار الوطني للرئيس دون تردد.

وأوضح أن العفو الرئاسي الصادر اليوم، يوفر مزيدا من المناخ الإيجابي بين كل القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، ذاكرا أن مجلس الأمناء يتطلع إلى مزيد من القرارات الجمهورية بالعفو عن المحبوسين.

وأكد أن عدد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي حتى الآن 1500 فرد.

وقال إن معظم الضمانات المطلوبة لتوفير المناخ الإيجابي للحوار الوطني تحققت، مؤكدًا أن ردود فعل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني شديدة الإيجابية والتفاؤل والامتنان بصدور القرار بهذه السرعة.

وفيما يتعلق بردود فعل القوى الحقوقية، عقب: «الحركة الحقوقية المصرية متفائلة للغاية وسعيدة وشاكرة للرئيس السيسي، بسبب قرار العفو الرئاسي بحق باتريك والباقر، ولا يوجد أحد المنتسبين للعمل الحقوقي في مصر موجود بالسجن»-على حد قوله.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.