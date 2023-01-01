مباحثات عراقية سعودية لتوطيد التعاون والاستثمار بقطاع النفط والطاقة في البلدين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حرص الحكومة والوزارة على تعزيز فرص التعاون الثنائي بين العراق والمملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، والتي منها قطاع النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال استقباله مساعد وزير الطاقة لشئون النفط والغاز السعودي محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والوفد المرافق له والذي ضم عددًا من المسئولين والمستشارين في وزارة الطاقة وشركة "أرامكو" السعودية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي، إن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة، ورغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، والإسراع في تحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار عبد الغني، إلى العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالمملكة التي شهدت تطوراً كبيراً، فضلًا عن ترحيب العراق بالشركات السعودية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وغيرها.

من جهته، نقل محمد بن عبد الرحمن البراهيم مساعد وزير الطاقة لشئون النفط والغاز السعودي، تحيات وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ورغبته في التأسيس لعدد من مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة.

وأضاف البراهيم، أن الوفد أجرى مباحثات مع المسئولين في وزارة النفط بالعراق، بالإضافة لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.

فيما قال وكيل الوزارة لشئون التوزيع السيد علي معارج، إن وفد وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية في بلاد الحرمين قد اطلعا على الخارطة الاستثمارية بقطاع النفط والغاز، حيث عبر رئيس الوفد عن رغبة بلاده في المشاركة والدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية بقطاع النفط والغاز في العراق، وأنهما قد اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة.