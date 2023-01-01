توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين ضمن حياة كريمة بالغربية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" من أهالي قريتي كفور بلشاي وكفرالمحروق بمركز كفرالزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية ميت المخلص مركز زفتى.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات متنوعة: صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك.

وأشار عبدالمتجلي، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.