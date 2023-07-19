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الكرملين: بوتين سيشارك في قمة بريكس عبر تقنية الفيديو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:29 م

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قبل قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وكانت الرئاسة في جنوب إفريقيا، قد قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة بريكس التي تعقد في البلد الإفريقي أغسطس المقبل، بناء على "أمر متفق عليه بين الطرفين".

وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلا من الرئيس، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وواجهت جنوب أفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرا لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.


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