الإمارات: مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي رغم الخلل التقني العالمي

أكد متحدث باسم مطارات دبي، اليوم الجمعة، أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و2 هذا الصباح.

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

إلى ذلك قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن "فلاي دبي" تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

من جانبه أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان اليوم، " ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات.

وأضاف : قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.

ودعا العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

قال المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" الأمريكية للأمن السيبراني جورج كورتس إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم وأنه "تم بدء عملية الإصلاح"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كورتس في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم "ليس هذا حادثا أمنيا، ولا هجوم سيبراني. تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح."