البيت الأبيض يتوقع أن يلتقي بايدن مع نتنياهو في واشنطن

قال البيت الأبيض يوم الخميس إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إلى الصحفيين " نحن نتطلع إلى أن يكون لدى القائدين الفرصة ليلتقيا ببعضهما البعض أثناء ويارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى المدينة".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي بشأن الحرب في غزة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يقدم كيربي تاريخا محددا للقاء بين الرجلين. وكان بايدن قد أصيب بكوفيد-19 ويخضع حاليا للعزل في مقر إقامة خاص في ديلاوير.

وقال كيربي إنه يجب التأكد من أن صحة الرئيس وتعافيه من كوفيد لهما الأولوية وإذا كان ذلك سيؤثر على المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو، "فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالمساعدة".

والتقى بايدن ونتنياهو آخر مرة في أكتوبر في تل أبيب، بعد وقت قصير من هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي نفذتها حماس وجماعات أخرى تسببت في قتل أكثر من 1200 شخص.

وردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة وهجوم بري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 38794 شخصا وأصيب ما يقرب من 90 ألفا منذ بدء الحرب الحالية، وفقا للسلطات الصحية في غزة.