أحمد المسلماني: يجب الترويج لكل مكان في مصر دون الاقتصار على القاهرة

قال الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني إنه يجب الترويج لكل مكان في مصر وألا يقتصر الأمر على القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك مدنًا في العالم حققت شهرة كبيرة جدًا بسبب التسويق والترويج لها عالميًا على الرغم من أنها مدن عادية ولا تتمتع بأي مميزات أخرى، مثل مدينة كان الفرنسية المشهورة بمهرجان السينما وكذلك مدينة دافوس في سويسرا.

وأكد المسلماني خلال لقاء مفتوح ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب اليوم الجمعة أن مصر بها الكثير من المقومات التي تجعل من كل منها على مستوى عالمي.

وأشار المسلماني إلى أنه عمل في مجال الثقافة والصحافة منذ بداية دراسته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مضيفًا: "في بداية التحاقي بالكلية، حدثت لي صدمة الانتقال من بسيون إلى القاهرة".

كما تطرق المسلماني إلى الحديث عن بداية عمله في صحيفة الأهرام مرورًا بانتقاله إلى العمل في مجال التلفزيون، كما تحدث عن علاقته بالعالم المصري الراحل أحمد زويل، وقال إن بداية تعرفه على الدكتور أحمد زويل كانت في عام 1993 بعد مقال نشره عن زويل وأهمية التركيز على العلوم، أي قبل حصوله على جائزة نوبل في العلوم بست سنوات، وتواصلت العلاقة معه إلى أن حصل على جائزة نوبل.

وأضاف المسلماني أن زويل كان شخصًا متواضعًا ولا يحمل في نفسه أي كبر، لافتًا إلى أنه تربطه علاقات أسرية مع أسرة الدكتور زويل، وأشار إلى أن فكرة كتابة مذكرات زويل كانت فكرته شخصيًا، مستعرضًا تجربة كتابة المذكرات وكذلك التقديم الذي كتبه نجيب محفوظ لتلك المذكرات