الجمهور يرقص الدبكة ويغني مع كاظم الساهر في حفله بمهرجان العلمين

عبر جمهور حفل "القصر" لكاظم الساهر عن استمتاعهم بأجواء الحفل، حيث رقصوا الدبكة على أغنية "عيد وحب"، وغنوا "زيديني عشقاً" معه، كما صفقوا ووقفوا تحية لـ"القيصر" لإبداعه في غناء "أنا وليلى"، وهتفوا له: "نحبك يا كاظم".

وأشعل المطرب الكبير كاظم الساهر، في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، حماس جمهور حفله بأغنيات "أحبيني بلا عقد"، و"غالية"، و"كلك على بعضك حلو"، وحرص الجمهور على التصفيق له بعد كل أغنية.

كما حرص "القيصر" على طمأنة الجمهور على صحته بعد إشاعات بمروره بوعكة صحية، ليهتف له الجمهور: "سلامتك يا كاظم".

وانطلق حفل المطرب الكبير كاظم الساهر، والذي رحب بالجمهور مشيدا بمكان الحفل قائلا: "منورين.. المكان حلو وانتوا حلوين.. شكرا لمصر على تحويل مدينة مزدحمة بالألغام لمدينة ثقافية وفنية ملهمة تحتضن كل المبدعين العرب".

ويحيي الفنان الكبير كاظم الساهر، حفلا غنائيا، يقدم القيصر خلاله، مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، كما يجهز لمفاجآت خاصة لجمهور العلمين.

ويحظى القيصر، بمكانة خاصة بين جمهور الوطن العربي، وتحديدا الجمهور المصرى، الذى جعل له مكانة كبيرة بين نجوم الوطن العربي بفضل أغنياته المختلفة بكلماتها وألحانها.

وتضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.