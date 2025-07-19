عمرو حمزاوي: القراءة الأمريكية ترى أنه آن الأوان لإيقاف الأوضاع الكارثية بغزة

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية لها حساباتها الداخلية بالأساس.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حكومة نتنياهو لديها قراءة للمشهد المتعلق بأمن إسرائيل والذي لا يرتبط بتنازلات أو سلام بل يعتمد على فكرة وحيدة، وهي فرض الأمر الوقع بالقوة.

وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن غزة والمصالح والحقوق الفلسطينية والعربية.

وأوضح أن القراءة السياسية لمن يحكم في إسرائيل ربما تريد وقف إطلاق النار لمكاسب محددة جدا، وهي الإفراج عن الأسرى وإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، لأن علاقة التحالف بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي لا تقوم فقط على دعم أمريكي مستمر لإسرائيل، ولكن على شيء من المهادنة الإسرائيلية.

وتابع: «القراءة الأمريكية تقول انه آن الأوان لإيقاف الأوضاع الكارثية في قطاع غزة».

وأكد أنه خلال الأيام الماضية كان هناك حديث مستمر من جانب الإدارة الأمريكية عن أن الوضع الإنساني بغزة كارثي وتراجع من الولايات المتحدة في الحديث عن التهجير القسري.

ولفت إلى أن السفير الأمريكي بإسرائيل تحدث عن حادث قتل لمواطن أمريكي فلسطيني بالضفة الغربية، أشار إليه بأنه عمل إرهابي وطالب بالتحقيق في الأمر.