عبدالرحمن عجمى الرئيس التنفيذى لشركة «سكاى أبوظبى»: رفع استثماراتنا فى مصر لـ99 مليار جنيه تضم 5 مشروعات عقارية

• الاستثمار فى الساحل الشمالى كان هدفا رئيسيا للشركة داخل السوق المصرية

• نستهدف تحقيق مبيعات ١٠ مليارات جنيه من مشروعاتنا شرق القاهرة وبدء التسليمات خلال شهر

• ٥٠٪ من عملائنا خارج مصر والمتوقع جذب عملاء جدد مع طرح مشروع سكاى نورث

• ندرس عدة فرص لشراء أراض جديدة غرب القاهرة

أطلقت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى أحدث مشروعاتها فى مصر على مساحة ٤٣٠ فدانا بالساحل الشمالى بإجمالى استثمارات ٨٠ مليار جنيه بحسب تصريحات عبد الرحمن عجمى الرئيس التنفيذى للشركة.

وقال عجمى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إن المشروع مخطط تطويره على ٥ مراحل بإجمالى مبيعات ٢٤٠ مليار جنيه، مشير إلى أن البدء فى الإنشاءات سيكون خلال الربع الأخير من العام الجارى بمجرد استلام التراخيص.

الساحل الشمالى أصبح محل اهتمام داخل وخارج مصر وكان هدفا استراتيجيا للشركة إيجاد فرصة للاستثمار بمنطقة الساحل لما يتمتع به من مقومات جاذبة وأسعار مناسبة وغير متوافرة بمناطق أخرى، قال عجمى.

ورفع المشروع حسب عجمى استثمارات الشركة فى مصر إلى ٩٩ مليار جنيه، وأضاف أن الشركة قامت بالفعل بالترويج والتسويق لمشروع «سكاى نورث» بالأسواق الخارجية، متوقعا أن يرفع المشروع من مبيعات الشركة لعملاء غير مقيمين فى مصر.

وبحسب عجمى فإن ٥٠٪ من مبيعات سكاى أبوظبى فى مصر لعملاء غير مقيمين فى مصر والمتوقع أن ترتفع النسبة مع تسويق مشروع الساحل الشمالى.

ويضم مشروع سكاى نورث نحو 5500 وحدة سكنية تشمل فيلات مستقلة من بينها فيلات من طابق واحد، توين هاوس، تاون هاوس، شاليهات، وكبائن، وكريستال لاجون مساحة ٥٠ فدانا ستكون الأكبر فى الساحل الشمالى، وتعمل على مدار العام، وفندق سعة ١٨٠ غرفة فندقية ونسبة بنائية ١٣٪ من إجمالى مساحة المشروع.

وكشف عن خطة سكاى أبوظبى للعام الجارى فى السوق المصرية والتى ستشهد أول تسليمات للشركة فى مصر من خلال البدء بتسليم المرحلة الأولى لمشروعها السكنى بالعاصمة الإدارية والمخطط الانتهاء من تسليمه خلال ٢٠٢٦.

وتعاقدت سكاى أبوظبى على أول مشروعاتها فى مصر عام ٢٠٢١ على مساحة ٢٣ فدانا بالحى السكنى الثامن بالعاصمة الإدارية، وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ أعلنت عن مشروعها الثالث على مساحة 50 فدانا بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة بإجمالى استثمارات ١٩ مليار جنيه.

تابع: تلتزم الشركة بالتسليم وفقا للاتفاق مع العملاء على الرغم من التحديات التى شهدتها السوق العقارية فى السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة سكاى أبوظبى إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة ١٠ مليارات جنيه بمشروعاتها شرق القاهرة وذلك بخلاف مشروع الساحل الشمالى.

أضاف أن الشركة انتهت من بيع ٥٠٪ من مشروع «بلو ترى» بالتجمع الخامس وتعتزم إطلاق مراحل بيعية جديدة خلال العام الجارى.

وتوقع عجمى أن تساهم مشروعات الساحل الشمالى فى تحريك سوق المبيعات التى شهدت هدوءا فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة لديها اهتمام للتوسع فى مصر خاصة منطقة غرب القاهرة بعد تعزيز تواجدها فى شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالى.

كانت «سكاى أبوظبى» أعلنت الأسبوع الماضى عن إطلاق أحدث مشروعاتها فى مصر وهو سكاى نورث بالساحل الشمالى وقال صالح محمد بن نصرة العامرى، مالك مجموعة دايموند الإماراتية وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى: «يمثل مشروع «سكاى نورث» محطة جديدة فى مسيرة سكاى أبوظبى، وخطوة مهمة ضمن رؤيتنا الطموحة للتوسع الإقليمى. لقد شكّل دخولنا إلى السوق المصرية فى عام 2021 قرارًا استراتيجيًا يعكس ثقتنا الراسخة فى قوة القطاع العقارى المصرى، وما يوفره من فرص واعدة للمستثمرين. ونؤمن أن هذه الثقة لم تكن لتترسخ لولا الدعم المستمر من الحكومة المصرية وحرصها على تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار. ومن هذا المنطلق، نواصل سعينا للتوسع فى مواقع استراتيجية تواكب حركة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، ويأتى مشروع «سكاى نورث» فى منطقة رأس الحكمة كتجسيد لهذا التوجه، حيث نهدف إلى تقديم تجربة عمرانية وسياحية متكاملة».

وشركة سكاى أبو ظبى هى الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية، والتى تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة فى مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالى استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا فى دولة الإمارات، فى مدينتى أبو ظبى والعين.