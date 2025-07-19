صحة غزة: 98 شهيدا و511 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 98 شهيدًا و511 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 58 ألفًا و765 شهيدًا، و140 ألفًا و485.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 7938 شهيدًا، و28 ألفًا و444 إصابة.

وذكرت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية من شهداء المساعدات ارتفع إلى 14 شهيدًا وأكثر من 94 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء «لقمة العيش» إلى 891 شهيدًا وأكثر من 5754 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.