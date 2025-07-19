رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بخرق الاتفاقات الاقتصادية

اتهم رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك، جماعة الحوثي بخرق الاتفاقات الاقتصادية القائمة عبر إعلانها عن سك عملة جديدة، مشيرا إلى أن «اتفاق 23 يوليو كان ينص على عدم الخوض في أي إجراءات اقتصادية تضر بالمواطنين من الجانبين».

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الحكومة اليمنية التزمت بالاتفاقات التي توصل إليها قبل نحو عام ونصف، ممثلة في البنك المركزي والمؤسسات المالية «إلا أن ميليشيا الحوثي لم تفعل ذلك».

وتابع: «في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة الـ 50 ريال، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة».

وفسر أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار، قائلا: «للأسف انهيار العملة اليمنية، الريال اليمني، أعتقد هو مؤشر عن الوضع الاقتصادي بالكامل، تستقر العملة بشكل عام وأساسي عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والعسكري، والتصدير، هذه هي العوامل الرئيسية؛ لكن للأسف نحن نفتقد معظم هذا الاستقرار».

وأشار إلى توقف صادرات النفط، التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للدولة، قائلا: «تصديرنا من النفط كان يشكل 65% من إيرادات الدولة.. للأسف حُرمنا من ذلك في أكتوبر 2023 عندما هوجمت مينائي التصديرين الوحيدين في المحافظات تحت سيطرة الشرعية، وهي الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة».