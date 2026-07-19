رجال الإطفاء يسيطرون على حريق غابات بمساحة 388 هكتارا في ألمانيا

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق غابات في متنزه موريتس الوطني في شمال شرق ألمانيا من خلال إنشاء حواجز مائية لوقف انتشار النيران، حسبما قالت السلطات المحلية يوم السبت.

وتعمل هذه الحواجز على ترطيب التربة والأشجار في الأجزاء غير المحترقة من الغابة، مما يخلق منطقة عازلة تمنع النيران من الانتشار أكثر. واستمرت عمليات الرش بالمياه طوال المساء.

وقال متحدث باسم مقاطعة مكلنبورج ليك ديستريكت إن الحريق التهم حوالي 388 هكتارا، وكان يجري التعامل معه من قبل نحو 370 من رجال الإطفاء. وأنهت مروحية إطفاء كانت تدعم العمليات مهمتها.

وذكر المتحدث أن الحريق قد انتشر بسبب عدم هطول أمطار حتى الآن، حيث أدت الرياح الغربية إلى إذكاء ألسنة اللهب بشكل أكبر.

وقالت السلطات إن الدخان مستمر في الانحسار، مما يشير إلى أن الحريق أصبح أقل نشاطا، لكنها حثت السياح على البقاء بعيدا عن المنطقة.

وقد تعقدت جهود مكافحة الحرائق لأن جزءا من المنطقة المتضررة عبارة عن ميدان تدريب عسكري سابق قد يحتوي على ذخائر غير منفجرة. لذلك، اقتصرت عمليات الإطفاء النشطة على الجزء الشرقي من الموقع، في حين تم نشر خراطيم مياه تابعة للشرطة ووحدة إطفاء متخصصة من ولاية ساكسونيا السفلى المجاورة للمساعدة.

وقد تم الإبلاغ عن الحريق يوم الاثنين. وجرى إخلاء عدة قرى في مناسبات متعددة.