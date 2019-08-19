أوجسبورج يضم المدافع السويسري المخضرم ليشتشتاينر

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، ضم المدافع السويسري المخضرم شتيفان ليشتشتاينر.

كان ليشتشتاينر، الذي لعب مع منتخب بلاده 105 مباراة، قد لعب لصالح عدة أندية من بينها لاتسيو روما ويوفنتوس تورين كما لعب مؤخرا في بطولة دوري أبطال أوروبا بين صفوف نادي ارسنال.

وقد انتهت مدة التعاقد بين ليشتشتاينر ونادي ارسنال.

ووقع ليشتشتاينر عقدا لمدة عام مع اوجسبورج.

من جانبه، قال شتيفان رويتر، الرئيس التنفيذي لاوجسبورج:" يسعدنا أننا تمكنا من اكتساب محترف خبير لصالح النادي بضم ليشتشتاينر الذي أمكنه أن يثبت امتلاكه لكنز من الخبرة لا يمكن تصديقه من خلال مسيرته الاحترافية المبهرة في سويسرا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا وكذلك في المنتخب السويسري".

تجدر الإشارة إلى أن أوجسبورج يبحث، منذ عودة يوناتان شميد إلى نادي فرايبورج، عن مدافع أيمن جديد.

وقد استهل اوجسبورج الدوري الألماني لهذا الموسم بهزيمة قاسية في المباراة التي خاضها أمام بوروسيا دورتموند على أرضه أمس السبت وانتهت بفوز الفريق الضيف بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لأوجسبورج.