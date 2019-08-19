كشفت تقارير صحفية أمريكية عن وجود اتفاق سري بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وكاثرين مايورجا، التي اتهمته بالاغتصاب.

ووفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية فإن وثائق المحكمة في ولاية نيفادا الأمريكية، أثبتت أن رونالدو، دفع لكاثرين مايورجا 375 ألف دولار في عام 2010 في اتفاق سري في قضية اتهامها له بالاغتصاب.

واتهمت مايورجا، رونالدو باغتصابها بغرفة في فندق بمدينة لاس فيجاس في عام 2009، وتنص أحدث وثائق المحكمة على أنه في عام 2010، اتفق الطرفان في القضية على حل النزاع.

كما تبين وثائق المحكمة أن فريق رونالدو القانوني يريد رفض القضية على المستوى الفيدرالي استنادًا إلى قوانين التقادم، كما نفى النجم البرتغالي الذي يلعب مع يوفنتوس في إيطاليا وممثليه هذه الادعاءات.

وكان القضاء الأمريكي قد أعلن في شهر يوليو الماضي، تبرئة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي من تهمة اغتصاب فتاة تدعى «كاثرين مايورجا» في يونيو عام 2009.