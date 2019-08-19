كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن نهاية مدة التصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم لعام 2019 اليوم، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة والتى تضم 3 لاعبين.

ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على الفوز بجائزة «ذا بيست» التى تمنح من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2005 كما فاز بجائزة هداف الدورى الإنجليزى الموسم الماضى بعدما قاد الريدز للمنافسة على اللقب حتى خسر السباق فى الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى.

وضمت قائمة المرشحين كلا من كريستيانو رونالدو «يوفنتوس»، فرينكى دى يونج «أياكس»، ماتياس دى ليخت «أياكس»، إيدين هازارد «تشيلسى»، هارى كين «توتنهام»، ساديو مانى «ليفربول»، كيليان مبابى «باريس سان جيرمان»، ليونيل ميسى «برشلونة»و فيرجيل فان ديك «ليفربول».

ويتم اختيار الفائز بجائزة الأفضل فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها كالتالى: اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمى، مدربى منتخبات العالم، قادة منتخبات العالم، ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولى وهى 25% لكل فئة.

ويحصل صاحب المركز الأول فى التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثانى ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث، ثم يتم الكشف عن المتأهلين الثلاثة للقائمة النهائية لكل جائزة فى وقت لاحق.

وكان محمد صلاح، جاء فى المركز الثالث لجائزة أفضل لاعب فى العالم بالعام الماضى 2018، حيث احتل مودريتش المركز الأول بنسبة 29.5%، ورونالدو المركز الثانى بنسبة 19.8%، بينما جاء صلاح فى المركز الثالث بنسبة 11.23%.