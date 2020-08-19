وزير الاستخبارات الإسرائيلية يكشف وجود اتصالات مع السودان بشأن التطبيع

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأربعاء النقاب عن وجود اتصالات بين بلاده والسودان، وذلك بعد إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام الدولية بشأن جهود للتطبيع بين البلدين.

وقال كوهين، للقناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي: "قبل ستة أشهر، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تاريخيا مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان"، في إشارة إلى اللقاء المباشر بين نتنياهو والبرهان في أوغندا في شه فبراير الماضي، حيث تحدث الاثنان آنذاك عن العلاقات، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء لقاء أوغندا في أعقاب تصريحات علنية أخرى لمسؤولين سودانيين لدعم التوصل لسلام مع إسرائيل.

وأشار كوهين إلى تصريح صادق بعدم وجود سبب للعداء بين البلدين، باعتباره علامة إيجابية.

وأوضح أن أي اتفاق سلام بين البلدين سيتضمن آلية لعودة المهاجرين السودانيين.و يوجد حاليا 6285 طالب لجوء ومهاجر سوداني في إسرائيل.

كان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين اسماعيل أصدر في وقت سابق اليوم، قراراً بإعفاء السفير صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام،بحسب وكالة الأنباء السودانية ( سونا) اليوم دون مزيد من التفاصيل .

وقال وزير الخارجية السوداني في بيان صحفي:"تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".