 وزير الصحة الألماني: المدارس والحضانات أولى بالدعم من الكرنفالات - بوابة الشروق
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وزير الصحة الألماني: المدارس والحضانات أولى بالدعم من الكرنفالات

ينس شبان
ينس شبان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:29 م

أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مجددا أن المدارس والحضانات أولى بالدعم في خضم أزمة كورونا من الكرنفالات أو الاحتفالات الخاصة.

كان شبان أعرب أمس الثلاثاء عن تشككه في إمكانية إقامة احتفالات الكرنفالات خلال فصل الشتاء المقبل في ظل جائحة كورونا الحالية.

وخلال زيارة للمستشفى الجامعي بولاية شلزفيج-هولشتاين، قال شبان في كيل اليوم الأربعاء إن الاقتصاد والتجارة أولى أيضا بالدعم لأنهما مرتبطان بالحفاظ على الوظائف التي تسهم أيضا في تمويل النظام الصحي.

وتابع الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه يدرك أهمية الكرنفال لملايين الناس، و " لكن عندما نواجه السؤال: هل الحضانة ممكنة أم الكرنفال، فأنا متأكد للغاية من أن الجزء الأكبر من المجتمع سيكون له إجابة واضحة على ذلك".

وأعرب شبان عن تفاؤله بأن الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، ستجد لائحة موحدة بالنسبة للحفلات الخاصة في زمن كورونا.

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