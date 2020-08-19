رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي رسميًا جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن ترشيح بايدن كان متوقعًا، إذ كشف التوصيات بنداء الأسماء خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي أجري افتراضيًا أمس الثلاثاء، فوز بايدن بترشيح الحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يستخدمون هذا المؤتمر لإثبات أن بايدن هو الأفضل استعدادًا لقيادة الولايات المتحدة ومساعدتها على الخروج من أزمة فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي والاضطرابات العنصرية المنتشرة في أنحاء البلاد.

ويأتي ترشيح بايدن عقب جدال حاد دار بين الديمقراطيين بشأن اختيار مرشح من الحزب بإمكانه أن يحظى بغالبية الأصوات خلال جولة الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.