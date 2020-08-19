الخارجية السودانية: الوزارة لم تتناول أمر العلاقات مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن وزارته لم تناقش بأي شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل ، مضيفا أنها لم تكلف الناطق الرسمي بالإدلاء بأي تصريح حول هذا الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) مساء الثلاثاء تصريحا صحفيا لوزير الخارجية السوداني يؤكد فيه أن "وزارة الخارجية تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".

وأضاف: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".