يعتبر حب الشباب، هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تصيب حوالي 85% من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، ويبدأ الكثير من الشباب في البحث عن مجموعة من العلاجات الكيميائية التي يمكن أن تساعدهم في التخلص منها، ولكنها دائما ما يكون لها بعض الآثار السلبية.

ولكن تعتمد العلاجات المنزلية للبثور وحب الشباب، على العديد من نفس المكونات التي تستخدمها المنتجات الكيميائية، فهي تأتي فقط في أشكال أخرى، مثل الطعام أو النباتات، ولا يوجد لها أي جوانب سلبية وذلك لأن ما تضعه علي وجهك عادة هو ما تضعه في فمك.

لذلك نشر موقع "مينز هيلث" مجموعة من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص من حب الشباب.

وتعتمد العلاجات المنزلية للبثور وحب الشباب، على العديد من نفس المكونات التي تستخدمها المنتجات التقليدية، فهي تأتي فقط في أشكال أخرى، مثل الطعام أو النباتات.

* أسبرين

قال الدكتور نيخيل دينجرا طبيب الأمراض الجلدية، ودكتوراه في طب سبرينج ستريت للأمراض الجلدية: "هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن مسحوق الأسبرين قد يساعد في علاج حب الشباب، وذلك لأنها تحتوي على حمض الساليسيليك والذي يستخدم غالبًا في علاجات حب الشباب التقليدية، ويساعد أيضا في تهدئة الالتهاب، وذلك عن طريق سحق قرصًا أو اثنين من الأسبرين وخلطه مع الماء لتشكيل عجينة ثم ضعه كعلاج موضعي للبثور".

* العسل الأبيض

يقول الدكتور نيخيل، إن العسل الأبيض له فوائد كثيرة في حماية الجلد ومضادات الميكروبات، وذلك لأنه يساعد في خفض مستويات البكتيريا المسببة لحب الشباب وتهدئة التهاب الجلد، وذلك عن طريق إضافته إلى مكون آخر، مثل الزبادي، أو وضعه مباشرة على البثور كعلاج موضعي.

* زيت شجرة الشاي

تمت دراسة زيت شجرة الشاي بالفعل لخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، وذلك لاحتوائه على البنزويل بيروكسايد الأكثر فعالية، والموجود كمكون أساسي في مستحضرات العناية بالبشرة.

* خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، حيث أكد الدكتور زيشنر أن أفضل استخدام لخل التفاح هو بعد غسل الوجه، وذلك عن طريق تخفيفه نصفًا ونصف بالماء ثم وضعه باستخدام كرة قطنية.

* كريم الهيدروكورتيزون

يستخدم أطباء الجلد الكورتيزون بانتظام ويحقنونه مباشرة في البثور الكيسية الموجودة تحت السطح، وذلك عن طريق وضع القليل من الدهن على البثرة مرتين إلى 3 مرات يوميًا لمدة 3 أيام تقريبًا ثم توقف، حيث حذر الأطباء من استخدامه لمدة تزيد عن بضعة أيام لأنه قد يكون له تأثير سلبي على المدى الطويل، وذلك لأن الإفراط في استخدامه قد يسبب في الواقع المزيد من حب الشباب.

* شاي أخضر

التركيز العالي لمضادات الأكسدة، هو ما يجعل الشاي الأخضر صحيًا للشرب، ويمكن أن يجعله أيضًا أداة مفيدة في مكافحة حب الشباب عند وضعه على الوجه، وذلك لأن له خصائص محتملة مضادة للبكتيريا وتساعد في تقليل الالتهاب أيضًا، وذلك عن طريق وضع الشاي بارد على الوجه باستخدام قطعة قطن بعد تنظيف الوجه.