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البرلمان الأمريكي يكشف عن تشريع لمراقبة التصويت عبر البريد

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:39 م

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، النقاب عن تشريع سيلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية، تتسبب في حدوث تأخير، ويقضي بالتعامل مع بطاقات الاقتراع بالبريد في نفس اليوم.

كما سيمنع التشريع خدمة البريد، من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة، التي كانت سارية في الأول من يناير 2020، حيث من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع يوم السبت.

وسيوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار، إذ كانت خدمة البريد أبلغت عن خسائر تقدر بعشرات المليارات خلال العقد الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مدير البريد الأمريكي الجديد لويس ديجوي، أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلق جميع "المبادرات التشغيلية" حتى يوم الانتخابات "لتجنب ظهور أي تأثير على البريد الانتخابي".

ويريد الديمقراطيون من ديجوي أن يشرح بالتفصيل كيف سيتراجع عن التغييرات التي أجريت حتى الآن، بما في ذلك ما إذا كان سيأمر بإعادة آلات الفرز التي تم استبعادها مسبقًا.

وأوضح تشارلز شومر، الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أن ديجوي وافق على أن يسرد كتابة وبالتفصيل تلك الالتزامات.

وعلى صعيد منفصل، طلب شومر من مجلس محافظي خدمة البريد نشر جميع المواد المتعلقة باختيار ديجوي، ومعلومات إضافية بشأن دور الرئيس ترامب ووزير الخزانة منوتشين في عملية البحث والاختيار.


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