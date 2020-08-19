نائب رئيس جامعة طنطا يلتقي بمسئول الجامعات بسفارة فلسطين لبحث شئون الطلاب الفلسطينيين

استقبل اليوم، الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بمكتبه، السيد سليم التلولي، مسؤول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشئون الثقافية بسفارة فلسطين بالقاهرة، لبحث شئون الطلاب الفلسطينيين الوافدين بجامعة طنطا، بحضور الدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية الوافدين بجامعة طنطا.

وأكد مبارك، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعة، وتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم والراحة، وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية، ودعماً لدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب سليم التلولي، عن سعادته بالتواجد داخل مقر جامعة طنطا، وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في جامعة طنطا، هو مناقشة شئون الطلاب الوافدين من دولة فلسطين، وبحث مشكلاتهم.

وأشار التلولي إلى أن جامعة طنطا تُعد من الجامعات المصرية المتميزة، وطلابها يمثلون مستقبل مصر المشرق، ولديهم القدرة على التأثير داخل الدول العربية المحيطة والعالم.