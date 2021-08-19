الجيش الألماني يصف الوضع في مطار كابول بـ المتوتر

وصف الجنرال ينس ارلت، الذي يقود ميدانيا عمليات إجلاء الجيش الألماني في أفغانستان، الوضع في مطار كابول بـ" المتوتر".

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع عبر الإنترنت، تحدث ارلت اليوم الخميس تليفونيا من كابول عن وقوع "مشاهد مأساوية" في المطار، وأضاف أن "كل شيء مضطرب جدا جدا، وقد تسمعون طلقة رصاص أو أخرى في الخلفية، كما ترون العيون اليائسة للأفغان وكذلك لموطنين من دول مختلفة يحاولون فقط الوصول إلى القطاع الداخلي لمطار كابول الدولي، وما نراه هو شيء مأساوي بالفعل".

وتحدث ارلت عن دوائر مراقبة خارجية لحركة طالبان حول مطار كابول ومداخل تم احتلالها من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن الناس عليهم أولا أن يصلوا إلى القطاع الخارجي.

وتابع ارلت أن هناك حظر تجول في المدينة وشوارع مغلقة وأشار إلى ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار، وقال إن الناس الراغبين في الوصول إلى القطاع الداخلي في المطار يراودهم شعور بأن الوقت ينفد منهم.

وذكر ارلت أن "ممثلين مختلفين" عن الجانب الالماني يحاولون العثور على (أهلنا) في القطاعات الخارجية، وعندئذ عليهم أن يحالوا التقاط شخص كمن يلتقط إبرة في كومة قش، وعندئذ يتعين على هذا الشخص أن يجد الفرصة ليمر نحو الأمام عبر تلك الجموع حتى يتم توصيله إلى القطاع الداخلي، وهذا هو التحدي الأكبر".