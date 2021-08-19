الوحدة يكتسح العروبة برباعية في الدوري الإماراتي

اكتسح الوحدة مضيفه العروبة 4 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي، وهي المرحلة التي شهدت فوز شباب الأهلي على الإمارات 1 / صفر.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 12 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يضيف عمر خربين الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم عاد بيدرو ليسجل الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 59 أضاف عمر خربين الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وفي المباراة الثانية، نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الإمارات 1 / صفر.

وسجل ماجد حسن هدف المباراة الوحيد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62

وشهدت المباراة إهدار كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في العارضة.

وتستأنف مباريات المرحلة بمباراة أخرى تقام اليوم الخميس وتجمع بين عجمان وضيفه النصر، على أن تختتم يوم غد الجمعة بأربع مباريات تجمع الجزيرة حامل اللقب مع الظفرة والعين مع مضيفه خورفكان، فيما يستضيف بني ياس فريق الوصل، ويستضيف الشارقة اتحاد كلباء.