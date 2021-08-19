استقرار الدولار واليورو أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 18.23 جنيه للشراء، وبنحو قرشين للسعر البيع ليسجل 18.42 جنيه، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.41 جنيه للشراء، فيما استقر للبيع عند 21.64 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي 3 قروش ليسجل 49.29 جنيه للشراء، وبنحو 5 قروش لسعر البيع ليسجل 52.26 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو 6 قروش ليسجل 18.26 جنيه للشراء، وبنحو قرشين لسعر البيع ليسجل 18.42 جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.41 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 21.64 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار 3 قروش ليسجل 49.29 جنيه للشراء، وبنحو 5 قروش لسعر البيع ليسجل 52.26 جنيه.





