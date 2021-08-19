سنغافورة تلغي فقاعة السفر التي دشنتها مع هونج كونج

ذكرت حكومة سنغافورة، اليوم الخميس، أنها ستلغي "فقاعة السفر"، التي دشنتها العام الماضي مع هونج كونج.

وقال وزير النقل، إس إيسواران، إن سنغافورة ستفتح بدلا من ذلك "ممرا أحاديا" للقادمين، بما في ذلك السائحين القادمين من هونج كونج، طالما ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وأقرت سنغافورة ترتيبات مماثلة منذ العام الماضي مع بروناي ومناطق بالصين ونيوزيلندا وتايوان، حيث تعد هذه الجهات هي الوحيدة التي تستقبل منها سنغافورة سائحين حاليا.

كما ستسمح سنغافورة، ابتداء من سبتمبر المقبل، بدخول بعض القادمين الملقحين، بما في ذلك سائحين من ألمانيا وبروناي، حيث سيتم السماح لهم بالدخول بدون الخضوع للحجر الصحي، لكن سيجرون اختبارات فيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

ويشار إلى أن سنغافورة تستقبل حاليا القادمين لاسباب تتعلق بالعمل أو الشؤون الرسمية، إلى جانب المواطنين العائدين من ألمانيا.