البرازيلي ويندل لاعب ليفركوزن ينتقل لبورتو

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل ظهيره الأيسر ويندل لصفوف بورتو البرتغالي.

وصرح سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، الذي سبق له اللعب مع اللاعب البرازيلي في الفريق الألماني "لقد تطور ويندل معنا من شاب متحفظ إلى محترف متمرس لطالما تعامل بحماس مع ليفركوزن

وأضاف رولفيس "لقد ترك انطباعا وسيكون دائما موضع ترحيب هنا في المستقبل".

وانتقل ويندل إلى ليفركوزن عام 2014، حيث لعب 250 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات منذ ذلك الحين.

من جانبه، قال ويندل "لقد عشت أشياء رائعة مع هذا النادي وكونت صداقات كثيرة. لقد أصبح باير بالنسبة لي كعائلة".

وتابع "ولكن بعد هذا الوقت الطويل، من المهم بالنسبة لي كشخص وأيضا كمحترف أن أواجه الآن تحديا آخر".