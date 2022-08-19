أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن ستة فلسطينيين، بينهم طفل وصحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة قوات الاحتلال المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت في القرية عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتين ضد الاستيطان في قرية "بيت دجن" وبلدة "بيتا" بمحافظة نابلس.

وأفادت طواقم الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس بأن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بحروق نتيجة إصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز، إضافة لإصابة 37 بالاختناق في بيت دجن.

وفي بلدة بيتا، أفادت الطواقم الطبية بإصابة فلسطيني بالرصاص المعدني في قدمه، وخمسة آخرين بالاختناق.. مضيفة أنه جرى علاج جميع المصابين ميدانيا.

ومن جهة أخرى، أتم الأسير الفلسطيني عبد الناصر عيسى من نابلس، اليوم، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 1995، علما أنه اعتقل عدة مرات قبل هذا التاريخ، وأمضى ما مجموعه 31 عاما، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عيسى محكوم بالسجن مدى الحياة، وقد تمكّن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته.

وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير، اليوم، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير إياد حريبات من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا"، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وأشار نادي الأسير إلى أن حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21 سبتمبر 2002، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عاماً.