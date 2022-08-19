فشلت مياه الأمطار في احتواء الجفاف الشديد الذي تعرض له نهر اللوار في فرنسا قبل أيام، حيث سجل النهر مستويات قياسية منخفضة من المياه.

وقالت وزارة البيئة الفرنسية في بيان، إن البلاد تعاني من جفاف شديد على الرغم من هطول الأمطار على مدى يومين، الأمر الذي جعل المواطنين يشعرون بموجة الحر الحارقة.

وفقًا لخدمة الطقس الرسمية "ميتيو فرانس"، فإن موجة الجفاف في يونيو ويوليو وأغسطس "سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لجفاف التربة" منذ عام 1958.

وسجل نهر لوار أدنى مستوى له من المياه، حتى أنه في أجزاء كثيرة من النهر يمكن عبور النهر سيرًا على الأقدام، وبالكاد المراكب السياحية ذات القاع المسطح هذا العام في المياه التي تقلصت بشكل كبير.

وأظهرت صور تم التقاطها للنهر امتداد الرمال على ضفاف النهر.

يواجه وادي لوار، المتصل بالنهر، والذي يمتد على مسافة 280 كيلومترًا في وسط فرنسا، أيضًا واحدة من أسوأ موجات الجفاف.

وأثر الجفاف أيضًا على أربع محطات للطاقة النووية هي: "بيلفيل سور لوار في شير ودامبيير إن بورلي في لوار وسان لوران دي إيو في لوير وشير وشينون في إندري إي-لوار"، والتي تعتمد على مياه نهر لوار من النهر لتبريد مفاعلاتها.

وتشير صحيفة الجارديان البريطانية إلى عواقب جفاف الأنهار؛ إذ يؤدي الجفاف إلى عواقب وخيمة على الصناعة والشحن والطاقة وإنتاج الغذاء تمامًا مثل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وعزت الصحيفة، الجفاف الذي ضرب أنهار بأوروبا إلى التغير المناخي، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى نقص تجديد الممرات المائية الأساسية في أوروبا وزيادة سخونتها بشكل متزايد.