عبرت بشري عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها علي أحدث أغانيها التي حملت عنوان "الليل" ونسبة المشاهدات المرتفعة التي تخطت مليون بعد طرحها ب٤٨ ساعة فقط بالإضافة إلي نسب الاستماع المرتفعة علي منصات اخري

وتفاضل النجمة بشرى بين أغنيتين من ألبومها الجديد "حتة تالتة" لطرحها خلال الأيام المقبلة مؤكدة أن الألبوم به عدد كبير من الأغاني المتنوعة، حيث تعاونت خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر طرحه بطريقة منفردة كل فترة أغنية، مضيفة انها تحضر لعدد من المفاجأت لكل محبيها ستكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وأغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي والبوستر من تصوير محمود عبدالسلام وماستر Mike Russell، وتم التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام مي مرسي.

وتقول كلمات أغنية الليل:" نلقي الدنيا بتفتح باب لنجوم الليل وأنا والليل عشرة وأصحاب ومابنا حكاية وعمر طويل ياسلام ع الليل وجمال وحلاوة الليل أما انت عليك تفاصيل ياليل ماتيغبش ياليل وتعالا بسرعة وميل نسهر فى غنا ومواويل ياليل الليل دة حياتي له سحر واخدني معاة دايما فى خيال ومحال مقدرش أعيش"