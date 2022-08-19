محافظ أسيوط: إزالة 567 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 567 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء المرحلة الأولى للموجة الـ20 للإزالات وحتى اليوم والتي انطلقت فى 13 أغسطس الحالي وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها ممتلكاتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية.

وأردف أنه تم حتى اليوم إزالة 467 حالة تعدي على مساحة 49515 متر مباني و100 حالة تعدي على مساحة 265 فدانا و20 قيراطا و4 أسهم، وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة بالتعاون والتنسيق مع جميع جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وفي نفس السياق، ترأس العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة حملة إزالة بمركزي الفتح وأسيوط أسفرت عن تنفيذ إزالة لعدد 102 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وري بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية منهم 64 حالة تعدي على مساحة 3460 متر مباني و38 حالة على مساحة 141 فدانا وقيراطا و12 سهم زراعة، بحضور كل من حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والمتابعة الميدانية وقوة أمنية من المركزين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.