ساو باولو يطيح بمينيرو ويتأهل لنصف نهائي كأس البرازيل

حسم ساو باولو بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس البرازيل، عقب إقصاء أمريكا مينيرو في دور الثمانية، لينضم بذلك إلى فلامنجو وكورينثيانز وفلومينينسي في المربع الذهبي.

وانتهت آخر مباريات إياب ربع النهائي، بالتعادل بين أمريكا مينيرو وضيفه ساو باولو (2-2)، ليتأهل الأخير لنصف النهائي مستفيدا من الفوز على أرضه بهدف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب.

ووقع لوسيانو دا روتشا نيفيس على ثنائية الضيوف (ق23 و29)، بينما قلص ويلينجتون باوليستا الفارق لصاحب الأرض قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، في حين أدرك إيفيرالدو سيلفا التعادل (ق65).

وبتأهل ساو باولو، اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس البرازيل، التي سيحصل بطلها على أول بطاقة تأهل لكأس ليبرتادوريس العام المقبل.

وفي دور قبل النهائي، ستكون المنافسة بين ساو باولو وفلامنجو، وبين كورينثيانز وفلومينينسي، من أجل الوصول إلى نهائي البطولة.