نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يتردد بشأن القبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر ضده بـ الحبس لمدة شهر، وفقا لأحد القضايا المرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وأكد مرتضى في مؤتمر صحفي: «تم استفزازي كثيرا من أجل الحديث عن ظروف صدور الحكم، الأحكام ليس بها هزار وكذلك القانون».

وأضاف: «لم يتم الإمساك بي بـ ساعات و263 مليون جنيه حتى يردد البعض لماذا تسجل كثيرا».

وشن مرتضى هجوما حادا على رئيس الأهلي وكذلك عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، هاني زادة.

وواصل: «إذا كان قاضي أخطأ، هناك تفتيش قضائي محترم قادر على إصلاح الموقف، نتحمل خطأ في القانون، ولكن خطأ القاضي سيكون له مردود في التفتيش القضائي والأمر الآن بيد وزير العدل».

وشدد: «الحكم أوقف تنفيذه بموجب القانون، وتقدمت بعريضة لـ رئيس محكمة النقض لتحديد المحمكة المختصة للنظر بدعوى السب والقذف»

وأتم: « القضية ذاتها منظورة في جنح اقتصادية وجنح العجوزة أي أن هناك تنازع قضائي، وبمجرد السير في إجراءات هذه الدعوى يوقف الحكم الصادر ضدي».