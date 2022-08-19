تقرر بدأ الدراسة رسميا في كلية الطب بجامعة العريش، حيث أعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بها هذا العام (376) درجة.

وأعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش أن حلم جامعة العريش وأهل سيناء تحقق منذ صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة في كلية الطب البشرى بالجامعة اعتبارا من العام الجامعي (2022 / 2023) ودخول الكلية التنسيق هذا العام؛ حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب العريش هذا العام (376) درجة .

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب بجامعة العريش تعد ثاني كليات المجمع الطبي بالجامعة بعد كلية الطب البيطري، بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة، بشكل متميز لتقديم أفضل خدمة لأهل سيناء الحبيبة.

وفي هذا الصدد، يتقدم رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش بأطيب الأمنيات لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، ولكل أهالي محافظة شمال سيناء وللمنتسبين للجامعة، كما يتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا الملف.

وتقدم رئيس الجامعة بعظيم شكره وتقديره للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان على دعم المشروعات التنموية بسيناء وبجامعة العريش، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بسيناء وتضعها على رأس أولوياتها فى خطط التنمية والتطوير، خاصة القطاع الطبي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء الكلية يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع أهل سيناء بطريقة سهلة وميسرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل.