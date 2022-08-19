يعرض، غدا السبت، الفيلم الروائي القصير" ما لا نعرفه عن مريم"، للمخرج مراد مصطفى، بسينما الهناجر في دار الأوبرا، ضمن الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب.

وقال فريق الفيلم، في بيان صحفي، إن الفيلم سيعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة،.. مشيرا إلى أن الفيلم حظى مؤخرا بالمشاركة في كبرى المهرجانات العالمية، وكان العرض العالمي الأول له من خلال مهرجان"كليرمون فيران"السينمائي الدولي والذي يعد أهم وأكبر مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة في العالم، ثم توالت المشاركات وحصل العمل على الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا، كما حصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من مهرجان" Galichnik film festival "فى مقدونيا، وهما جائزة أفضل مخرج وأفضل مدير تصوير.

وفيلم"ما لا نعرفه عن مريم" تدور قصته حول سيده تدعى"مريم" تذهب إلى أحد المستشفىيات الحكومية مع زوجها وابنتها، وهى تعانى من آلام شديد في المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارا مختلفا وغير متوقع بين أفراد الأسرة، حيث يركز العمل بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية، والفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وبطولة دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبد الله.