 زيلينسكي يزور السويد للقاء رئيس الوزراء والعائلة المالكة - بوابة الشروق
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زيلينسكي يزور السويد للقاء رئيس الوزراء والعائلة المالكة

وكالات
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 12:53 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 12:53 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى السويد، اليوم السبت، في زيارة قال إنه سيلتقي خلالها برئيس الوزراء أولف كريسترسون وأفراد من العائلة المالكة وغيرهم من المسئولين لتقديم الشكر على دعمهم لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية.

وكتب زيلينسكي، في منشور على منصة "تليجرام" أعلن فيه وصوله إلى السويد، قائلاً: "مهمتنا الأساسية هي تعزيز القوات الأوكرانية برا وجوا وتنمية التعاون الثنائي، وبالأخص في قطاع الدفاع، والتكامل الأوروبي في صف أوكرانيا والأمن المشترك على الصعيد الأوروبي الأطلسي"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد، في وقت مبكر من اليوم السبت، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية في ما لا يقل عن منطقتين.

وذكرت القوات الجوية في كييف أن الجيش أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا، وذلك في إطار هجمات جوية منتظمة تشنها موسكو على أوكرانيا.


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